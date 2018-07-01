Матч Испания - Россия: Сергей Игнашевич на 12-й минуте забил в свои ворота

СЕГОДНЯ 17:19 2018-07-01T17:20:00+03:00

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В Москве на стадионе "Лужники" проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания - Россия. Начало встречи не задалось у наших. Россияне в одной из первых атак после розыгрыша штрафного пропустили быстрый гол.

На 11-й минуте проиграл верховую борьбу у своих ворот Серхио Рамосу наш ветеран Сергей Игнашевич. И Рамос отличился уже в начале поединка. Правда, гол записали как автогол Сергея Игнашевича.

Поединок продолжается в эти минуты.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Испания - Россия.