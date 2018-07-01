2018-07-01T17:39:00+03:00
В мире

Times: В результате авиаудара британских ВВС в Эт-Танфе погиб сирийский офицер

По данным издания, с апреля этого года это первый случай бомбардировки правительственных войск САР военно-воздушными силами королевства
Денис СУХОВ
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Истребитель Eurofighter TyphoonИстребитель Eurofighter TyphoonФото: REUTERS
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В июне этого года британские ВВС нанесли авиаудары в районе сирийского Эт-Танфа, в результате которого погиб один офицер сирийской армии и еще семь получили ранения.

Об этом сообщила газеты The Sunday Times.

По информации издания, истребитель Typhoon ВВС Великобритании при помощи лазерной системы наведения сбросил на позиции сирийских войск 500-фунтовую (227 кг) авиабомбу. При этом местные источники сообщили о гибели одного и ранеии еще семерых военнослужащих.

Авторы материала отмечают, что это первый подобный инцидент с апреля этого года. Он произошел 21 июня, когда одна из бригад Сирийской свободной армии и американские военные советники были атакованы неопознанными силами в зоне деэскалации на юго-востоке арабской республики.

Комментируя происшествие, в Минобороны Великобритании отказались идентифицировать нападавших, но назвали действия своей авиации «полностью пропорциональными ответными мерами» на угрозу, которой подвергались силы международной коалиции в Сирии.

Кроме того, ведомство не стало информировать британский парламент о жертвах авиаудара, так как от действий королевских ВВС никто из мирных жителей не пострадал.

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