Матч Испания - Россия: на перерыв команды ушли при счете 1:1

СЕГОДНЯ 17:49 2018-07-01T17:49:00+03:00

Команды обменялись забитыми голами в этой игре к перерыву

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В Москве на стадионе "Лужники" завершился первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания - Россия. Стартовые 45 минут удались на славу. Команды обменялись забитыми голами.

На 12-й минуте после подачи со штрафного в борьбе с Серхио Рамосом мяч в свои ворота срезал наш защитник Сергей Игнашевич. Однако перед самым перерывом россиянам удалось отыграться!

На 42-й минуте за игру рукой получил желтую карточку защитник Жерар Пике. И поскольку рукой он сыграл в своей штрафной, то судья назначил пенальти без лишних разговоров. Точным ударом счет в этой игре сравнял Артем Дзюба.

Первый тайм завершился в итоге с равным счетом - 1:1.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Испания - Россия.