Шесть французских военнослужащих погибли при атаке боевиков в Мали
Шесть французских военнослужащие погибли, двое мирных получили ранения в результате нападения боевиков на севере Мали.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный военный источник.
«Кровопролитное нападение на французские силы (операции) «Бархан» в Гао в Мали привело к гибели шести французских военных», - рассказал собеседник агентства.
По данным источника, также ранения получили два мирных жителя, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.
Нападению подвергся французско-малийский патруль вблизи города Гао — военные попали в засаду террористов, организованную на выезде в направлении населенного пункта Бурем. Сначала на заложенном у дороги взрывном устройстве подорвался бронеавтомобиль с французскими солдатами, после чего началась перестрелка.
Франция проводит операцию «Бархан» в Сахаро-Сахельском регионе Африки с целью его стабилизации и противодействия терроризму. С 2013 года в боевых действиях в Мали участвуют до 4 тысяч французских военнослужищих, которые оказывают местному правительству помощь в борьбе с радикальными племенами туарегов и исламисткими группировками.