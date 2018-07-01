СЕГОДНЯ 18:06 2018-07-01T18:06:00+03:00

Шесть французских военнослужащих погибли при атаке боевиков в Мали Фото: REUTERS

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Шесть французских военнослужащие погибли, двое мирных получили ранения в результате нападения боевиков на севере Мали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный военный источник.

«Кровопролитное нападение на французские силы (операции) «Бархан» в Гао в Мали привело к гибели шести французских военных», - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, также ранения получили два мирных жителя, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападению подвергся французско-малийский патруль вблизи города Гао — военные попали в засаду террористов, организованную на выезде в направлении населенного пункта Бурем. Сначала на заложенном у дороги взрывном устройстве подорвался бронеавтомобиль с французскими солдатами, после чего началась перестрелка.

Франция проводит операцию «Бархан» в Сахаро-Сахельском регионе Африки с целью его стабилизации и противодействия терроризму. С 2013 года в боевых действиях в Мали участвуют до 4 тысяч французских военнослужищих, которые оказывают местному правительству помощь в борьбе с радикальными племенами туарегов и исламисткими группировками.