Болтон и Путин не пришли к единому мнению по украинскому вопросу
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и президент России Владимир Путин остались каждый при своем мнении, обсуждая украинский вопрос и Крым в ходе переговоров в Москве.
«Мы согласились в том, что не согласны», - резюмировал Болтон в интервью телеканалу CBS.
Кроме того была поднята тема Крыма.
«Президент Путин был достаточно откровенен со мной по поводу присоединения Крыма к России. Я ответил, что в этом вопросе нам придется признать наличие разногласий», - добавил советник американского лидера.
Как сообщал сайт «КП», встреча Путина и Болтона состоялась 27 июня в Кремле. Основными темами беседы были печальное состояние двусторонних отношений, конфликты в Сирии и на Украине, а также денуклеаризация Корейского полуострова.
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет предстоящей встречи с Владимиром Путиным, которая состоится в Хельсинки 16 июля. В частности ожидается, что американский лидер предложит достичь неких договоренностей по сирийскому сюжету.
Отвечая на вопрос журналистов о том, признают ли США Крым российским, Трамп заявил: «Посмотрим».
Напомним, Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией по итогам всенародного референдума в 2014 году, на котором такое решение поддержало абсолютное большинство жителей полуострова. С точки зрения Москвы, вопрос принадлежности Крыма закрыт и не подлежит обсуждению.