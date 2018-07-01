Болтон и Путин не пришли к единому мнению по украинскому вопросу

СЕГОДНЯ 18:29 2018-07-01T18:30:58+03:00

Советник президента США и российский лидер обсудили тему Крыма во время встречи в Москве

Изменить размер текста: A A

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и президент России Владимир Путин остались каждый при своем мнении, обсуждая украинский вопрос и Крым в ходе переговоров в Москве.

«Мы согласились в том, что не согласны», - резюмировал Болтон в интервью телеканалу CBS.

Кроме того была поднята тема Крыма.

«Президент Путин был достаточно откровенен со мной по поводу присоединения Крыма к России. Я ответил, что в этом вопросе нам придется признать наличие разногласий», - добавил советник американского лидера.

Как сообщал сайт «КП», встреча Путина и Болтона состоялась 27 июня в Кремле. Основными темами беседы были печальное состояние двусторонних отношений, конфликты в Сирии и на Украине, а также денуклеаризация Корейского полуострова.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет предстоящей встречи с Владимиром Путиным, которая состоится в Хельсинки 16 июля. В частности ожидается, что американский лидер предложит достичь неких договоренностей по сирийскому сюжету.

Отвечая на вопрос журналистов о том, признают ли США Крым российским, Трамп заявил: «Посмотрим».

Напомним, Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией по итогам всенародного референдума в 2014 году, на котором такое решение поддержало абсолютное большинство жителей полуострова. С точки зрения Москвы, вопрос принадлежности Крыма закрыт и не подлежит обсуждению.