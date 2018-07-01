2018-07-01T18:37:15+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Матч Испания - Россия: встречу посетили 78 011 человек

На стадионе "Лужники" - очередной аншлаг на матче чемпионата мира по футболу 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Матч сборной России посетили 78 011 человек.Матч сборной России посетили 78 011 человек.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Лужники" в эти минуты продолжается матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Испанией и Россией. К концу второго тайма стала известна официальная посещаемость этой встречи.

Итак, главный футбольный стадион России собрал очередной аншлаг на матче ЧМ-2018. Игру Испания - Россия официально посетили 78 011 человек. Это - максимальная вместимость стадиона на время матчей ЧМ-2018.

Матч Испания - Россия в этим инуты все еще идет. Наши впервые в истории играют в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Испания - Россия.

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