Матч Испания - Россия: основное время встречи завершилось вничью 1:1
Нас ожидают 30 минут дополнительного времени
Основное время матча Испания - Россия завершилось вничью 1:1.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Лужники" завершилось основное время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 между Испанией и Россией. 90 минут поединка завершились вничью 1:1.
На 12-й минуте гол в свои ворота забил Игнашевич. Но под занавес первого тайма на 42-й минуте Артем Дзюба забил ответный мяч в ворота испанцев с пенальти.
Второй тайм так и не принес зрителям забитых голов. И 90 минут встречи завершились вничью 1:1. Судья теперь назначил 2 тайма по 15 минут бонусного времени. И если по истечении этого отрезка будут те же 1:1, то тогда нас ждет серия пенальти.
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