Матч Испания - Россия: основное время встречи завершилось вничью 1:1

СЕГОДНЯ 18:55 2018-07-01T18:55:35+03:00

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В Москве на стадионе "Лужники" завершилось основное время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 между Испанией и Россией. 90 минут поединка завершились вничью 1:1.

На 12-й минуте гол в свои ворота забил Игнашевич. Но под занавес первого тайма на 42-й минуте Артем Дзюба забил ответный мяч в ворота испанцев с пенальти.

Второй тайм так и не принес зрителям забитых голов. И 90 минут встречи завершились вничью 1:1. Судья теперь назначил 2 тайма по 15 минут бонусного времени. И если по истечении этого отрезка будут те же 1:1, то тогда нас ждет серия пенальти.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Испания - Россия.