Болтон: Белый дом не испытывает иллюзий на счет искренности политики КНДР
В Белом доме «не слишком обременены наивными представлениями» на счет политического курса Северной Кореи.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News
«Никто из тех, кто занимается (КНДР), не смотрит на это сквозь розовые очки. Мы хорошо знаем, что делали северокорейцы в прошлом», - повторил свой тезис Болтон в интервью CBS.
При этом советник американского лидера подчеркнул, что большую часть северокорейской ядерной программы можно ликвидировать за год. Однако Болтон не уточнил, была ли достигнута подобная договоренность в ходе встречи президента США и председателя КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.
Сам Трамп в интервью Fox News оценил настрой Пхеньяна на денуклеаризацию как «очень серьезный».
«Я думаю, что они очень серьезно настроены на этот счет», - сказал Трамп, подчеркнув, что США не сделали никаких уступок на саммите в Сингапуре.
Как сообщал сайт «КП», историческая встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 июня в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса. По итогам переговоров стороны подписали соглашение, в котором Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия под гарантии безопасности со стороны США.
Многие политические оппоненты, ранее критиковавшие Дональда Трампа за слишком провокационную политику в адрес КНДР, после саммита в Сингапуре обвинили американского лидера в неоправданных уступках Пхеньяну.