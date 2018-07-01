Матч Испания - Россия: основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1
Нас ждет серия пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018
Нас ждет серия пенальти в матче Россия - Испания.Фото: REUTERS
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Историческая встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 Испания - Россия отыграла 120 минут основного и дополнительного времени. И победителя выявить не удалось. Встреча подошла к концу при счете 1:1
И теперь по правилам нас ждет серия пенальти. Это будет пять ударов. И в случае ничьи - до первого промаха.
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