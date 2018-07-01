2018-07-01T19:33:39+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Матч Испания - Россия: основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1

Нас ждет серия пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Нас ждет серия пенальти в матче Россия - Испания.Нас ждет серия пенальти в матче Россия - Испания.Фото: REUTERS
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Историческая встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 Испания - Россия отыграла 120 минут основного и дополнительного времени. И победителя выявить не удалось. Встреча подошла к концу при счете 1:1

И теперь по правилам нас ждет серия пенальти. Это будет пять ударов. И в случае ничьи - до первого промаха.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Испания - Россия.

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