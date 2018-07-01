Вратаря сборной России Акинфеева после матча с Испанией отправили на допинг-контроль

СЕГОДНЯ 20:18 2018-07-01T20:18:44+03:00

Наш голкипер заявил журналистам, что не чувствует себя лучшим игроком поединка

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Вратарь сборной России Игорь Акинфеев был назван официально лучшим игроком встречи 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу против Испании. Наша дружина впервые в истории прошла в четвертьфинал соревнований, одолев грозных испанцев со счетом 4:3 в серии пенальти. 120 минут основного и дополнительного времени завершились вничью 1:1.

После матча на обязательной пресс-конференции Акинфеев был достаточно краток в оценках игры:

- Лучший игрок матча - это команда, болельщики. Получился увлекательный футбол. Со сборной Испании хотели больше атаковать, но это не получилось. Много атаковать ни одна команда в мире в поединке с Испанией не сможет. Слава Богу, что все так закончилось.

А после этого футболист сразу же отправился на прохождение допинг-тестов. Наш вратарь оказался в числе тех, кого выбрали для обязательной процедуры.

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От таких матчей седеют. А если их не выигрывают, то уходят в запои. Но если побеждают – празднуют все. У сборной России десять лет не было повода подарить стране такое торжество. Но наконец-то мы в 1/4 финала чемпионата мира! Обезумевшие «Лужники» пели "Калинку" и скандировали «Спасибо!». И протягивали испанцам заранее заготовленные для них чемоданы – домой, Испания, домой! Это наш чемпионат мира! (подробности)