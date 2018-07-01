Трамп: ЕС наносит американской торговле не меньший вред, чем Китай
Евросоюз наносит американской торговле не меньший вред, чем Китай. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.
Отвечая на вопросы Fox News, Трамп усомнился в том, что Вашингтону удастся привлечь европейских союзников к торговым мерам США против Китая.
«Ну, извините. Европейский союз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше. Они творят ужасные вещи. Посмотрите на ситуацию с машинами. Они посылают нам «мерседесы», а мы не можем им посылать машины. Посмотрите, что они делают с нашими фермерами, — они не хотят нашу сельскохозяйственную продукцию», - посетовал лидер Свободного мира.
Президент США уверен, что в то время как ЕС трепетно оберегал своих фермеров от конкуренции с импортерами, американские власти долгое время не делали на этом поприще ничего.
«У нас торговый дефицит с Евросоюзом, но, ко всему прочему, мы тратим целое состояние на НАТО, чтобы защищать их», - резюмировал Трамп.
Как сообщал сайт «КП», в начале марта Дональд Трамп подписал указ о введении заградительного сбора на импортную сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Ряд союзников Вашингтона получили отсрочку до 1 июня, после пошлины вступили в силу и для них.
В качестве ответной меры Евросоюз ввел ввозную пошлину на ряд американских товаров, в том числе автомобили и сельхозпродукцию.
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