Трамп: ЕС наносит американской торговле не меньший вред, чем Китай

СЕГОДНЯ 20:47 2018-07-01T20:47:17+03:00

По мнению президента, Брюссель выкручивает руки экспортерам из США не хуже коллег из Пекина

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Евросоюз наносит американской торговле не меньший вред, чем Китай. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопросы Fox News, Трамп усомнился в том, что Вашингтону удастся привлечь европейских союзников к торговым мерам США против Китая.

«Ну, извините. Европейский союз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше. Они творят ужасные вещи. Посмотрите на ситуацию с машинами. Они посылают нам «мерседесы», а мы не можем им посылать машины. Посмотрите, что они делают с нашими фермерами, — они не хотят нашу сельскохозяйственную продукцию», - посетовал лидер Свободного мира.

Президент США уверен, что в то время как ЕС трепетно оберегал своих фермеров от конкуренции с импортерами, американские власти долгое время не делали на этом поприще ничего.

«У нас торговый дефицит с Евросоюзом, но, ко всему прочему, мы тратим целое состояние на НАТО, чтобы защищать их», - резюмировал Трамп.

Как сообщал сайт «КП», в начале марта Дональд Трамп подписал указ о введении заградительного сбора на импортную сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Ряд союзников Вашингтона получили отсрочку до 1 июня, после пошлины вступили в силу и для них.

В качестве ответной меры Евросоюз ввел ввозную пошлину на ряд американских товаров, в том числе автомобили и сельхозпродукцию.