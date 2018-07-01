2018-07-01T21:45:48+03:00
Спорт

«Победа есть победа»: Мария Захарова прокомментировала матч Россия-Испания на ЧМ-2018

Глава МИД РФ похвалила российских футболистов за целеустремленную борьбу в эфире Радио «Комсомольская правда»
Денис СУХОВ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. ФОТО Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. ФОТО Артем Коротаев/ТАСС
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Победив Испанию в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу российская сборная доказала, что для нее нет ничего невозможного. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав результаты матча для Радио «Комсомольская правда».

«Победа эта победа... Они такие молодцы! Они бились до конца, они показали, что мы можем вообще все. Главное — желание, ну и конечно, работа», - отметила Захарова.

Также дипломат отметила всеобщую атмосферу праздника и ликования, которая накрыла Москву после победы национальной сборной.

В воскресенье, 1 июля, российская сборная встретилась с командой Испании на столичном стадионе «Лужники». Основное время чрезвычайно напряженного матча завершилось с ничейным счетом 1:1, после чего россияне изменили положение в свою пользу в эффектной серии пенальти (4:3).

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