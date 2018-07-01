СЕГОДНЯ 22:04 2018-07-01T22:04:50+03:00

ВС Ирана: В Персидский залив зашел американский корабль с химическими веществами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные исламской республики уверены, что США стремятся сохранить свое присутствие в Сирии, используя при этом опасные методы

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Иранские военные утверждают, что в Персидский залив зашло судно с «химическими веществами» на борту, сопровождаемое американским эсминцем.

С соответствующим заявлением выступил в воскресенье официальный представитель вооруженных сил исламской республики, бригадный генерал Абольфазль Шекарчи. По его словам, речь идет о судне MV Cape Ray.

«Этот корабль недавно вошел в регион в сопровождении американского эсминца», - подчеркнул Шекарчи.

Генерал отметил, что иранская сторона располагает точными сведениями о грузе американского судна и составе его экипажа. В ближайшее время эти данные опубликуют для широкой общественности, пообещал Шекарчи.

По имеющейся у Тегерана информации, груз с Cape Ray должен быть доставлен в «отдельные районы Сирии и Ирака». Представитель вооруженных сил Ирана не сомневается, что США постараются оправдать свое незаконное военное присутствие в регионе, используя для этого «опасные методы».