Игорь Акинфеев: Не чувствую себя лучшим игроком матча Россия-Испания
Вратарь российской сборной Игорь Акинфеев не ощущает себя лучшим игроком матча Россия-Испания, состоявшегося в рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу.
«Я себя не чувствую лучшим игроком матча. Лучшие — это команда, болельщики», - цитирует вратаря издание Sport24.
Впрочем, заслуженная победа над испанцами досталась российским футболистам нелегко. В этой связи Акинфеев объяснил, почему нашей команде так мало удавалось атаковать и по большей части пришлось играть от обороны.
«Против Испании мало кто может проводить с мячом 40–50% времени. Получилось то, что получилось. Слава богу, нам повезло сегодня», - добавил вратарь.
Ранее Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком матча Россия-Испания: российский голкипер неоднократно выручал команду по ходу игры и показал настоящее мастерство в победной для нашей сборной серии пенальти.
В воскресенье, 1 июля, российская сборная встретилась с командой Испании на столичном стадионе «Лужники». Основное время чрезвычайно напряженного матча завершилось с ничейным счетом 1:1, после чего россияне изменили положение в свою пользу в эффектной серии пенальти (4:3).
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