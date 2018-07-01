Игорь Акинфеев: Не чувствую себя лучшим игроком матча Россия-Испания

СЕГОДНЯ 22:22 2018-07-01T22:22:12+03:00

Вратарь российской сборной прокомментировал волевую победу в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу

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Вратарь российской сборной Игорь Акинфеев не ощущает себя лучшим игроком матча Россия-Испания, состоявшегося в рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу.

«Я себя не чувствую лучшим игроком матча. Лучшие — это команда, болельщики», - цитирует вратаря издание Sport24.

Впрочем, заслуженная победа над испанцами досталась российским футболистам нелегко. В этой связи Акинфеев объяснил, почему нашей команде так мало удавалось атаковать и по большей части пришлось играть от обороны.

«Против Испании мало кто может проводить с мячом 40–50% времени. Получилось то, что получилось. Слава богу, нам повезло сегодня», - добавил вратарь.

Ранее Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком матча Россия-Испания: российский голкипер неоднократно выручал команду по ходу игры и показал настоящее мастерство в победной для нашей сборной серии пенальти.

В воскресенье, 1 июля, российская сборная встретилась с командой Испании на столичном стадионе «Лужники». Основное время чрезвычайно напряженного матча завершилось с ничейным счетом 1:1, после чего россияне изменили положение в свою пользу в эффектной серии пенальти (4:3).