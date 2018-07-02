Хорватия стала соперником России в четвертьфинале ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 00:09 2018-07-02T00:11:34+03:00

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Поединок, который завершился в Нижнем Новгороде, определил соперника нашей команды на ЧМ-2018 на стадии четвертьфинала. Хорватия одолела в серии пенальти Данию и прошла в следующую стадию турнира, став соперником команды России. 120 минут завершились вничью 1:1, а в серии пенпльти точней оказались хорваты, обыгравшие датчан.

Таким образом, образовалась вторая пара четвертьфиналистов. 7 июля в Сочи Россия сыграет с Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2018. Ранее наши добились исторического результата - обыграли Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018 по такому же сценарию, как и хорваты датчан. 120 минут завершились вничью 1:1, а в послематчевых пенальти точнее оказались наши.

Матч Россия - Хорватия состоится в Сочи 7 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.