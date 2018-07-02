2018-07-02T00:11:34+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Хорватия стала соперником России в четвертьфинале ЧМ-2018

Балканцы в серии пенальти одолели датчан
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Россию ждет Хорватия в Сочи.Россию ждет Хорватия в Сочи.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Поединок, который завершился в Нижнем Новгороде, определил соперника нашей команды на ЧМ-2018 на стадии четвертьфинала. Хорватия одолела в серии пенальти Данию и прошла в следующую стадию турнира, став соперником команды России. 120 минут завершились вничью 1:1, а в серии пенпльти точней оказались хорваты, обыгравшие датчан.

Таким образом, образовалась вторая пара четвертьфиналистов. 7 июля в Сочи Россия сыграет с Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2018. Ранее наши добились исторического результата - обыграли Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018 по такому же сценарию, как и хорваты датчан. 120 минут завершились вничью 1:1, а в послематчевых пенальти точнее оказались наши.

Матч Россия - Хорватия состоится в Сочи 7 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин обсудил с королем Испании Филиппом VI двусторонние отношения
Глава МВД Германии уходит в отставку из-за разногласий с Меркель
Путин поздравил сборную России с выходом в ¼ ЧМ-2018
Ким Чен Ын проехался в войсковую часть на Lada Priora
Милонов поддержал идею ввести выходные дни после побед сборной России
Игорь Акинфеев: Не чувствую себя лучшим игроком матча Россия-Испания
ВС Ирана: В Персидский залив зашел американский корабль с химическими веществами
«Победа есть победа»: Мария Захарова прокомментировала матч Россия-Испания на ЧМ-2018
Трамп: ЕС наносит американской торговле не меньший вред, чем Китай
Вратаря сборной России Акинфеева после матча с Испанией отправили на допинг-контроль
Трамп вновь призвал ОПЕК прекратить манипуляции с нефтяным рынком
Так вершится история! Сборная России пробилась в четвертьфинал ЧМ по футболу, победив Испанию
Матч Испания - Россия: основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1
Болтон: Белый дом не испытывает иллюзий на счет искренности политики КНДР
Матч Испания - Россия: основное время встречи завершилось вничью 1:1
Матч Испания - Россия: встречу посетили 78 011 человек
Болтон и Путин не пришли к единому мнению по украинскому вопросу
Шесть французских военнослужащих погибли при атаке боевиков в Мали
Матч Испания - Россия: на перерыв команды ушли при счете 1:1
Матч Испания - Россия: Дзюба с пенальти сделал счет 1:1
Times: В результате авиаудара британских ВВС в Эт-Танфе погиб сирийский офицер
Матч Испания - Россия: Сергей Игнашевич на 12-й минуте забил в свои ворота