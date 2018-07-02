Путин поздравил сборную России с выходом в ¼ ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 01:03 2018-07-02T01:04:04+03:00

Президент смотрел матч с Испанией от начала и до конца

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Президент России Владимир Путин поздравил нашу сборную с победой над командой Испании и выходом в ¼ чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент не смог приехать на стадион. Но смотрел трансляцию матча Россия – Испания от начала и до конца.

«Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших», - рассказал представитель Кремля.

По его словам, глава государства дважды в воскресенье звонил главному тренеру сборной Станиславу Черчесову: до и после матча, передает ТАСС.

«Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное - вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты», - сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что президент выразил уверенность в разговоре с Черчесовым, что независимо от исхода матча, никто не осудит наших футболистов.

«Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера - с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты», - сообщил Песков.

Президент пожелал и главному тренеру, и всем игрокам нашей команды успеха в следующей игре.

Как писал сайт kp.ru, 1 июля, российская сборная обыграла команду Испании на столичном стадионе «Лужники». Основное время чрезвычайно напряженного матча завершилось с ничейным счетом 1:1. После серии пенальти счет был в пользу России (4:3).