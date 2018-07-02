2018-07-02T01:49:37+03:00
Политика

Путин обсудил с королем Испании Филиппом VI двусторонние отношения

Испанский монарх поздравил президента РФ по телефону с победой российской команды
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В воскресенье во время телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с королем Испании Филиппом VI развитие двусторонних отнрошений между странами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Король Испании поздравил Владимира Путина с победой российской команды», - говорится на сайте Кремля.

Также собеседники коротко обменялись мнениями по вопросам развития отношений между двумя странами. Отмечается, что испанский монарх присутствовал на матче между сборными России и Испании на стадионе «Лужники» в Москве.

Как сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент России сам позвонил королю Испании после матча и «отдал должное мастерству и высочайшему классу испанской команды».

Сайт kp.ru рассказывал ранее, что президент поздравил нашу сборную с победой над командой Испании и выходом в ¼ чемпионата мира по футболу 2018 года. Он пожелал и главному тренеру, и всем игрокам нашей команды успеха в следующей игре.

Напомним, 1 июля, российская сборная обыграла команду Испании на столичном стадионе «Лужники». После серии пенальти счет был в пользу России (4:3).

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