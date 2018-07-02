2018-07-02T02:15:45+03:00
Политика

В США успешно испытали управляемую ядерную бомбу

В неядерных тестах использовались самолеты-невидимки B-2 Spirit
Юлия ДИВЕЕВА
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ВВС США испытали управляемые авиабомбы. Фото: ВВС СШАВВС США испытали управляемые авиабомбы. Фото: ВВС США
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В США прошли успешные испытания тесты управляемой ядерной бомбы B61-12. Об этом сообщила Программа управления ядерным арсеналом Министрества энергетики США.

Тестирование гравитационной бомбы B61-12 прошло еще 9 июня на испытательном полигоне Tonopah в штате Невада. Его проводили ВВС США совместно с Минэнерго. Отмечается, что было совершено два неядерных системных летных испытания.

Во время испытаний использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, входящие в 419-ю эскадрилью на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

«Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям, и иллюстрируют дальнейший прогресс программы продления срока службы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности», — заявил сотрудник Национального управления ядерной безопасности, бригадный генерал Майкл Люттон.

Как сообщила пресс-служба управления, B61-12 заменят существующие варианты бомбы B61 в ядерном арсенале страны. Выпуск первой бомбы запланирован на 2020 финансовый год. Управляемые авиабомбы должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

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