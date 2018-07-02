В Месксике застрелили политика в день выборов

СЕГОДНЯ 03:36 2018-07-02T03:36:47+03:00

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В Мексике в день единый день парламентских и президентских выборов застрелили члена Партии труда Флора Ресендис Гонсалес. Об этом сообщает представитель партии Реджинальдо Сандоваль.

Политик была убита вечером вокресенья недалеко от своего дома в муниципалитете Контепек штата Мичоакан. Гонсалес скончалась в госпитале от полученных ран.

По его Сандоваля, у этого преступления политические мотивы. Гонсалес застрелили, чтобы посеять панику в день голосования среди избирателей.

«Она была трудолюбивым компаньоном, очень организованным, вела важную политическую работу. Сегодня утром, когда она выезжала из дома, ее расстреляли, оставив на месте сообщение, в котором обвиняли ее в том, что она покупала голоса, что является абсолютной ложью», - подченркнул соратник Гнсалез в интервью INFO7.

Напомним, в воскресенье в Мексике прошли выборы президента, губернаторов нескольких штатов, сенаторов, депутатов, мэров городов и муниципальных депутатов. Избранный глава государства вступит в должность в декабре этого года и возглавит страну на шесть лет.