2018-07-02T04:16:11+03:00
Общество

В России начали действовать поправки в закон о вождении в нетрезвом виде

Теперь степень опьянения водителей можно будет определять через анализ крови
Юлия ДИВЕЕВА
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Изменился способ определения содержания алкоголя в крови водителей. Фото: ИТАР-ТАССИзменился способ определения содержания алкоголя в крови водителей. Фото: ИТАР-ТАСС
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В России вступил в силу закон, который разрешает штрафовать водителей после проведения анализа крови для определения степени их опьянения. Документ вводит административную ответственность для граждан, пойманных за рулем после того, как они пили алкоголь.

В случае обнаружения у них более 0,3 грамма спирта на литр крови, автомобилист будет признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и наказан. За это правонарушение водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Столько же предусмотрено поправками и за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Новый метод должен помочь в расследованиях ДТП, когда участвовавшие в них водители находятся в бессознательном состоянии, пишет Инетрфакс.

Напомним, сайт «КП» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал закон, разрешающий брать кровь автомобилистов для определения степени их опьянения.

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