Минстрой обяжет управляющие компании отчитываться перед жильцами
Управляющие компании будут ежегодно подробно отчитываться перед жильцами о выполнении договора. Такой проект постановления подготовило министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Документ подразумевает, что собственники смогут потребовать возвращения от УК полученной экономии, в случае претензий со стороны жильцов. Отчеты УК об услугах, работах и расчетах с поставщиками будут размещаться на информационных досках.
Минстрой хочет заставить УК отчитается о принятых решениях, об ущербе общему имуществу, которые нанесли действия управляющей организации, передают Известия.
Управляюще компании будут обязаны предоставить сведения о суммах, полученных по договорам аренды общего имущества и за эксплуатацию рекламных конструкций.
Директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер назвала докумет односторнним. Она отметила, что нет информации о том, как собственники вели себя в течение этого же периода, исправно ли вносили оплату. Здесь возможны потребительские злоупотребления, считает она.