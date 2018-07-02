2018-07-02T04:52:22+03:00
Общество

Минстрой обяжет управляющие компании отчитываться перед жильцами

Собсвтенники смогут потребовать от УК возвращения денег, при поступлении жалоб от собственников
Юлия ДИВЕЕВА
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Управляющие компании должны будут отчитаться перед жильцами за потраченные средстваУправляющие компании должны будут отчитаться перед жильцами за потраченные средстваФото: Иван МАКЕЕВ
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Управляющие компании будут ежегодно подробно отчитываться перед жильцами о выполнении договора. Такой проект постановления подготовило министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Документ подразумевает, что собственники смогут потребовать возвращения от УК полученной экономии, в случае претензий со стороны жильцов. Отчеты УК об услугах, работах и расчетах с поставщиками будут размещаться на информационных досках.

Минстрой хочет заставить УК отчитается о принятых решениях, об ущербе общему имуществу, которые нанесли действия управляющей организации, передают Известия.

Управляюще компании будут обязаны предоставить сведения о суммах, полученных по договорам аренды общего имущества и за эксплуатацию рекламных конструкций.

Директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер назвала докумет односторнним. Она отметила, что нет информации о том, как собственники вели себя в течение этого же периода, исправно ли вносили оплату. Здесь возможны потребительские злоупотребления, считает она.

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