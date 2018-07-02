Британские ВВС нанесли удар по силам сирийской армии

СЕГОДНЯ 05:50 2018-07-02T05:50:22+03:00

Лондон назвал свою атаку на армию Дамаска «пропорциональными ответом» на нападение на партнеров коалиции

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Части армии Сирии были атакованы самолетами британских ВВС в июне. В результате один сирийский офицер погиб и еще семеро были ранены.

Самолет Typhoon ВВС Великобритании сбросил при помощи лазерной системы наведения 500-фунтовую (227 кг) бомбу на позиции сирийской армии в пустыне Эт-Танфа, в сирийской провинции Хомс на границе с Ираком и Иорданией, передает газета The Sunday Times.

По данным издания, это первый случай с апреля этого года, когда британские ВВС поразили силы Дамаска. Атака была осуществлена после того, как 21 июня одна из бригад оппозиционной «Сирийской свободной армии», «Магавир ас-Саура» и советники из международной антитеррористической коалиции были атакованы неопознанными вооруженными формированиями в зоне деэскалации на юго-востоке Сирии.

Министерство обороны Великобритании назвало действия ВВС королевства «полностью пропорциональными ответными мерами». Военные Соединенного Королевства также сочли, что нет необходимости информировать британский парламент, поскольку при авиаударе никто из мирных жителей не пострадал.