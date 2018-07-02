На выборах президента Мексики победил кандидат от левых сил Лопес Обрадор

СЕГОДНЯ 06:09 2018-07-02T06:09:25+03:00

Сторонник Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с его портретом в руках Фото: REUTERS

Три его соперника признали свое поражение

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В Мексике определился победитель президентских выборов. Им стал лидер альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Согласно данным экзиполов, именно он набрал наибольшее количество голосов. Три его соперника уже признали свое поражение. Разрыв с ближайшим преследователем у Обрадора, кандидата от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" Рикардо Анайя, составил 16-26%.

Анайа выступил перед своими сторонниками и поздравил Обрадора с победой, пожелав ему успехов. До него с признанием своего поражения выступили Хосе Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон, передает Reuters.

Предварительные официальные данные будут оглашены в 23:00 местного времени (07:00 мск). Окончательные результаты от Центриизбиркома Мексики будут готовы в течение трех дней.

Напомним, 1 июня в Мексике прошли всеобщие выборы. Граждане голосовали сразу за кандидатов в президенты, в парламент, страны, а также за претендентов на посты губернаторов ряда мексиканках штатов и мэров нескольких городов.