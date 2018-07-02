Греф: Сбербанк продолжит инвестировать в Белоруссию

СЕГОДНЯ 06:53 2018-07-02T06:53:24+03:00

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Сбербанк продолжит инвестировать средства в экономику Беларуссии. Об этом заявил глава российской компании Герман Греф.

«Это выгодный рынок, который приносит приемлемую норму прибыли. И, соответственно, открываются все возможности, чтобы инвестировать новые ресурсы в Белоруссию, что мы и будем делать», - сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, в прошлом году работа в Белоруссии принесла 17%-й доходна капитал, что»для банковского рынка очень неплохо, хотя и ниже, чем в России». Греф надеется, что в 2018 году этот показатель вырастет до 20%.

«Можно считать, что с 2018 года наша работа в Белоруссии переходит в стабильное русло без кризисных ситуаций», - сказал глава Сбербанка.

Генрман Греф отметил, что на белорусском рынке есть разнообразные направления для расширения присутствия Сбербанка, в частности, предоставление технологии кредитования среднего и малого бизнеса с помощью автоматического принятия решений через нейронные сети.Компания планирует запустить эту технологию в республике до конца текущего года.