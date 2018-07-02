2018-07-02T08:25:31+03:00
Политика

Ракеты «Кинжал» испытывают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3

На одном носителе протестируют сразу несколько гиперзвуковых снарядов
Юлия ДИВЕЕВА
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Учебно-боевой запуск гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал»Учебно-боевой запуск гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал»
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Российские военные испытывают гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса «Кинжал» на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Об этом сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

При этом по его данным, на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько ракет. Когда начнутся тесты, не сообщается. Официальной информации о таких испытаниях нет, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что о новой гиперзвуковой ракете, способной преодолевать все существующие системы ПРО, рассказал президент России Владимир Путин. О разработке новых вооружений глава государства поведал во время оглашения послания Федеральному собранию.

Ракеты копрлекса «Кинжал» летят с со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, и при этом маневрируют на всех участках полета. 11 марта Минобороны России опубликовало снятый на видео реальный учебно-боевой пуск «Кинжала».

В России провели учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса Кинжал .Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне

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