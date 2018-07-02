Ракеты «Кинжал» испытывают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3

СЕГОДНЯ 07:22 2018-07-02T08:25:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские военные испытывают гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса «Кинжал» на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Об этом сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

При этом по его данным, на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько ракет. Когда начнутся тесты, не сообщается. Официальной информации о таких испытаниях нет, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что о новой гиперзвуковой ракете, способной преодолевать все существующие системы ПРО, рассказал президент России Владимир Путин. О разработке новых вооружений глава государства поведал во время оглашения послания Федеральному собранию.

Ракеты копрлекса «Кинжал» летят с со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, и при этом маневрируют на всех участках полета. 11 марта Минобороны России опубликовало снятый на видео реальный учебно-боевой пуск «Кинжала».