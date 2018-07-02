Трамп поздравил Обрадора с победой на выборах президента Мексики

СЕГОДНЯ 07:56 2018-07-02T07:56:24+03:00

По словам президента США, он с нетерпением ждет возможности поработать с новым мексиканским лидером

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Президент США Дональд Трамп поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на выборах президента Мексики.

Как сообщал сайт kp.ru, на выборах президента Мексики победу одерживает представитель коалиции левых сил "Вместе сотворим историю" (объединяет Движение национального возрождения, Партию труда и партию "Общественный форум") Лопес Обрадор.

Трамп сообщил, что с нетерпением ждет возможности поработать с новым мексиканским лидером.

"Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним. Столько всего предстоит сделать полезного как для США, так и для Мексики", - написал глава американского государства в своем микроблоге в Twitter.

По информации "Программы получения предварительных итогов голосования" Национального избирательного института, Обрадор получает 46,9% голосов, а его основной соперник от коалиции "Вперед, ради Мексики" Рикардо Анайя - 26,95%.