Причиной экстренной посадки самолета в Домодедово стала разгерметизация салона

СЕГОДНЯ 08:19 2018-07-02T08:19:02+03:00

Ранее стало известно, что в Москву вернулся летевший в Таджикистан пассажирский Boeing 737-300

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Причиной экстренной посадки самолета авиакомпании Tajik Air в московском аэропорту Домодедово стала разгерметизация салона.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Москву вернулся летевший в таджикский Худжант пассажирский Boeing 737-300.

"На борту самолета произошла разгерметизация. Самолет выработал топливо и произвел посадку в Домодедово", - передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

По словам собеседника, на борту лайнера находился 141 пассажир.

Согласно данным онлайн-табло на сайте Домодедово, самолет авиакомпании Tajik Air вылетел в 01:03 мск. При этом, как сообщает портал Flightradar24.com, лайнер развернулся в районе Рязанской области и направился обратно, а затем стал кружить над юго-востоком Московской области. В аэропорт Домодедово самолет вернулся около 04:18 мск.

На карте портала борт был отмечен красным цветом - так обозначаются воздушные суда, на борту которых зафиксирована чрезвычайная ситуация. Отмечается, что командир самолета принял решение об экстренной посадке столичном аэропорту.