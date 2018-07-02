2018-07-02T09:59:09+03:00
В мире

WSJ: власти Северной Кореи расширяют комплекс по производству баллистических ракет

К такому выводу пришли специалисты Миддлберийского института по изучению международных проблем
Екатерина БОЛГОВА
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СМИ сообщили, что власти КНДР расширяют комплекс по производству баллистических ракетСМИ сообщили, что власти КНДР расширяют комплекс по производству баллистических ракетФото: REUTERS
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Власти Северной Кореи расширяют комплекс по производству твердотопливных баллистических ракет, которые смогут достичь континентальной части Соединенных Штатов.

Как пишет американская газета The Wall Street Journal, к такому выводу пришли специалисты Миддлберийского института по изучению международных проблем в Монтерее после анализа снимков со спутника, предоставленных американской компанией Planet Labs.

Отмечается, что имеется в виду объект в районе северокорейского города Хамхын, провинция Хамгён-Намдо. Якобы там производятся баллистические ракеты, которые могут поразить американские военные базы в Азии и континентальную часть США.

По данным издания, деятельность по расширению комплекса якобы продолжалась, в частности, в то время, когда глава Северной Кореи Ким Чен Ын встречался с американским президентом Дональдом Трампом в июне в Сингапуре. В статье цитируется комментарий представителя Госдепартамента, которая заявила, что "США продолжают пристально следить за Северной Кореей", пока стороны "продвигаются в переговорном процессе".

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