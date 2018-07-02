WSJ: власти Северной Кореи расширяют комплекс по производству баллистических ракет
Власти Северной Кореи расширяют комплекс по производству твердотопливных баллистических ракет, которые смогут достичь континентальной части Соединенных Штатов.
Как пишет американская газета The Wall Street Journal, к такому выводу пришли специалисты Миддлберийского института по изучению международных проблем в Монтерее после анализа снимков со спутника, предоставленных американской компанией Planet Labs.
Отмечается, что имеется в виду объект в районе северокорейского города Хамхын, провинция Хамгён-Намдо. Якобы там производятся баллистические ракеты, которые могут поразить американские военные базы в Азии и континентальную часть США.
По данным издания, деятельность по расширению комплекса якобы продолжалась, в частности, в то время, когда глава Северной Кореи Ким Чен Ын встречался с американским президентом Дональдом Трампом в июне в Сингапуре. В статье цитируется комментарий представителя Госдепартамента, которая заявила, что "США продолжают пристально следить за Северной Кореей", пока стороны "продвигаются в переговорном процессе".