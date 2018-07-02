Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины

СЕГОДНЯ 11:19 2018-07-02T11:19:39+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Киева. ОН поздравил Канаду с национальным праздником, который отмечается 1 июля.

"Нет в мире второго такого искреннего украинского друга, как Канада. Счастья и процветания стране, в которой живут такие прекрасные люди. С Днем Канады!" — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Напомним, в 2017 года власти Канады одобрили поставку летального оружия на Украину. После этого президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Оттаву за "мощный и своевременный сигнал поддержки".

Ранее глава правительства Канады Джастин Трюдо не раз заявлял, что Оттава поможет Киеву защищать свой суверенитет.

В начале июня Порошенко и Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в Донбассе.