Сомбреро, шапка-ушанка, аэрогриль: забытые во время ЧМ-2018 вещи в московском метро

СЕГОДНЯ 11:34 2018-07-02T11:34:54+03:00

С момента начала ЧМ-2018 пассажиры метро потеряли более 700 вещей Фото: Алиса ТИТКО

Из более 700 утерянных предметов обратно владельцам было возвращено свыше 400 вещей

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В московском метрополитене с момента начала чемпионата мира по футболу было забыто более 700 различных предметов. Пассажиры подземки забывают в поездах и на платформах самые неожиданные вещи: сомбреро, шапки-ушанки, матрешки, спальные мешки, аэрогриль.

Чаще всего владельцы теряют фотоаппараты и мобильные телефоны. Но за двумя iPhone, у которых на заблокированном экране были надписи на иностранном языке, их владельцы так и вернулись.

«Чаще всего москвичи и гости столицы оставляют в метро мобильные телефоны и другие гаджеты, зарядные устройства, различные пластиковые карточки. Ежедневно сотрудники метрополитена составляют в среднем около 20 актов о вещах, забытых в вагонах, на платформах и в переходах», - сообщают в пресс-службе столичной подземки.

Как передает ТАСС, из более чем 700 утерянных вещей, свыше 400 были возвращены владельцам.

Утерянные предметы в течение двух дней передаются на склад забытых вещей на станции метро «Котельники», где ожидают своих владельцев полгода. Все официальные именные документы передаются в УВД.