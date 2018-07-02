2018-07-02T12:32:29+03:00
Происшествия

В массовом ДТП в Танзании погибли не менее 20 человек

Еще 45 — пострадали
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Инцидент произошел на трассе около городка МбализиИнцидент произошел на трассе около городка Мбализи
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В Танзании произошло массовое ДТП, унесшее жизни, по меньшей мере, 20 человек. Инцидент произошел на трассе около городка Мбализи. Здесь водитель 40-футового контейнерного грузовика не справился с управлением и на полной скорости протаранил три микроавтобуса с пассажирами.

Сообщается, что сначала грузовик врезался в заднюю часть одного из автобусов, отчего тот вылетел с дороги в кювет. После этого большегруз зацепил еще два микроавтобуса, отчего те тоже перевернулись.

«После того, как два микроавтобуса опрокинулись, грузовик также потерял управление и рухнул в канаву, подмяв один из двух автобусов марки Hiace», — цитирует сообщение местной полиции телеканал «360».

По словам главы ведомства Мусы Таибу, после происшествия водитель грузовика сбежал с места событий. В результате аварии от полученных травм погибли не менее 20 человек, еще 45 получили ранения разной степени тяжести, передает сайт «Свободная пресса».

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