Песков: празднование в России победы в матче ЧМ-2018 сопоставимо с хроникой 1945 года

СЕГОДНЯ 14:16 2018-07-02T14:16:24+03:00

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что в данном случае речь шла о праздновании победы не в войне, а в спорте, который сближает

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Празднование в России победы в матче чемпионата мира по футболу над сборной Испании сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если посмотреть на улицы многих российских городов вчера, в том числе и Москвы, я сам лично видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было», — сказал Песков, комментируя статью газеты The Independent о том, что Россия не видела такого триумфа с 1945 года.

По словам представителя Кремля, с эмоциональной точки зрения «восторженные и эпические» оценки понятны. Однако он отметил, что в этом случае речь шла о победе не в войне, а в спорте, который сближает.

«Спорт — он сближает, а не разъединяет. И это честная игра, и в честной игре побеждает, как говорится, сильнейший на данный момент», — сказал Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин, как и все граждане страны, радовался победе нашей сборной.

«Как и все россияне, Владимир Путин 1 июля внимательно следил за игрой нашей сборной с командой Испании. В этот день президент дважды, в обед и потом - ближе к началу игры - говорил по телефону со Станиславом Черчесовым. Пожелал тренерскому штабу и нашим футболистам успехов», - рассказал Песков «Комсомольской правде».

Напомним, 1 июля сборная России обыграла команду Испании, выйдя в 1/4 финала ЧМ-2018. Вратарь Игорь Акинфеев отразил два удара в серии пенальти.