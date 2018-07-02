Сенатор Керимов получил обратно свой паспорт и смог вернуться в Россию

СЕГОДНЯ 14:20 2018-07-02T14:20:22+03:00

С ноября прошлого года предприниматель находился под следствием во Франции

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Власти Франции вернули паспорт российскому сенатору и предпринимателю Сулейману Керимову, который не мог покинуть страну с ноября прошлого года из-за обвинений в финансовых правонарушениях. На данный момент он уже вернулся на родину. Такое заявление сделали в канцелярии РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер.

"В четверг прошло судебное заседание, на котором были сняты все обвинения в отношении Керимова. В пятницу господину Керимову вернули паспорт, и он вернулся в Россию", - рассказали в подразделении российского генконсульства в Марселе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что предпринимателю обещали вернуть не только паспорт, но и залог в сорок миллионов евро, который позволил ему избежать содержания в СИЗО.

Теперь же Керимов может вновь спокойно перемещаться по Европе, странам Шенгена, а также территории самой Франции, передает ТАСС

Напомним, что член Совфеда находился под следствием во Франции с ноября 2017 года. Тогда его задержали в аэропорту Ниццы и предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов с помощью покупки элитных домов на Лазурном берегу по заниженной цене.