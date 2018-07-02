Песков отверг возможность обсуждения признания Крыма на саммите с США

СЕГОДНЯ 14:22 2018-07-02T14:22:40+03:00

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обсуждения признания Крыма российской территорией быть не может. Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о намерении обсудить вопрос признания полуострова на предстоящем саммите с Россией, Москва категорически отвергла возможность диалога на эту тему.

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения", - отметил Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на то, что Москва и Вашингтон расходятся во мнениях во многих вопросах, однако, по его словам, сейчас становится понятно, что дискуссионные вопросы не могут стать препятствием на пути налаживания и расширения двустороннего диалога на высшем уровне.

Песков также подчеркнул, что Россия открыта для диалога и совместных поисков компромиссов.

Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля, по итогам которой планируется подписать совместный документ.