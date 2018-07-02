2018-07-02T14:38:45+03:00
Общество

4 июля в Москву придут осенние холода

Всю рабочую неделю ожидаются небольшие дожди, а уже к ее середине станет по-осеннему холодно
Роман Рыжиков
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Синоптики обещают холодную дождливую неделюСиноптики обещают холодную дождливую неделюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Согласно прогозам синоптиков, на этой неделе температура в Москве может сильно упасть. Самым холодным днем станет среда, 4 июля.

Ожидается дождливая рабочая неделя, а к ее середине стобик термометра опустится до отметки +18 градусов. Осенняя погода продержится до пятницы. Ближе к выходным облака рассеются и в Москве снова станет теплеть. Об этом сообщает сетевое издание m.24.ru.

Как передает пресс-служба ГУ МЧС Росии по Москве, сегодня днем в столице без осадков, ветер западный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Тем временем, жители региона продолжают обсуждать "ливень века", обрушившийся на Москву в субботу. В этот день улицы города превратились в настоящие реки, а московский эаропорт "Внуково" стал больше похож на водную, а не воздушную гавань.

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