4 июля в Москву придут осенние холода
Согласно прогозам синоптиков, на этой неделе температура в Москве может сильно упасть. Самым холодным днем станет среда, 4 июля.
Ожидается дождливая рабочая неделя, а к ее середине стобик термометра опустится до отметки +18 градусов. Осенняя погода продержится до пятницы. Ближе к выходным облака рассеются и в Москве снова станет теплеть. Об этом сообщает сетевое издание m.24.ru.
Как передает пресс-служба ГУ МЧС Росии по Москве, сегодня днем в столице без осадков, ветер западный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Тем временем, жители региона продолжают обсуждать "ливень века", обрушившийся на Москву в субботу. В этот день улицы города превратились в настоящие реки, а московский эаропорт "Внуково" стал больше похож на водную, а не воздушную гавань.