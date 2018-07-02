На Украине жестоко зарезали молодую цыганку

СЕГОДНЯ 14:36 2018-07-02T14:36:46+03:00

Неизвестные нанесли женщине несколько ранений в область шеи, в результате которых она скончалась

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Жестокое убийство было совершено накануне в городе Берегово Закарпатской области Украины. Вечером в воскресенье, 1 июня, неизвестные напали на 30-летнюю женщину из цыганского лагеря и нанесли ей несколько ранений в область шеи.

Известно, что пострадавшая смогла убежать от злоумышленников и добраться до ближайшего строения. Уже там вблизи железнодорожного депо цыганку обнаружили прохожие. Прибывшие на место инцидента сотрудники скорой помощи забрали женщину, но спасти ее не удалось.

К настоящему моменту полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Знакомые цыганки считают, что к ее гибели причастен кто-то "чужой", передает издание "Новости Закарпатья".

"На данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой и другой дискриминацией", - уточняется на сайте Нацполиции по Закарпатской области.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года неизвестные подожгли лагерь табора цыган в районе поселка Рудное Железнодорожного района города Львова. В результате несколько десятков представителей ромского национального меньшинства остались без жилья и вещей.