Песков заявил об изменении системы госаккредитации вузов в будущем

СЕГОДНЯ 15:03 2018-07-02T15:03:44+03:00

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Исправления системы государственной аккредитации вузов, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, уже запланированы. После обращения ведущих вузов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о переменах в существующей системе госаккредитации из-за ее неактуальности, в Кремле незамедлительно ответили о том, что большая часть просьб уже вошла в подготавливаемый законопроект.

«Мне пока неизвестно, поступило ли это в администрацию президента, я пока не видел этого обращения, по крайней мере, в базе пока не видел документов, но мы узнали об этом, так же, как и вы, из сообщений средств массовой информации и, если правильно сообщают СМИ, подавляющее большинство моментов, отраженных в этом обращении по вопросам аккредитации вузов, уже учтено и внесено в законопроект, который сейчас уже, что называется, в пути. То есть уже исправления запланированы», — отметил Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, авторы письма предлагают набор данных, с помощью который оценка работы вуза будет производиться более объективно. Так, качество оцениваться будет по баллам ЕГЭ и числу победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс. Также учитываться будет качество научной работы – количество публикаций и их цитируемость.