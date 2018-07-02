Пушков: никого не волнует позиция Эстонии по "Северному потоку-2"

СЕГОДНЯ 14:53 2018-07-02T14:53:39+03:00

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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Эстония не имеет никакого отношения к строительству "Северного потока - 2", поэтому ее мнение по данному вопросу также никого не волнует.

Ранее в министерстве иностранных дел этой республики потребовали остановить реализацию проекта газопровода, поскольку он якобы противоречит интересам Европы. Более того, глава ведомства Свен Миксер заявил, будто строительство преследует не экономические цели, а геополитические, и в будущем этот трубопровод станет "рычагом России для воздействия" на международную ситуацию, передает сайт kp.ru.

"МИД Эстонии потребовал остановить сооружение "Северного потока-2". Эстония требовать ничего не может: она в этом деле никого не волнует и вообще тут не при чем - вот уж чей номер 16-ый в этой истории", - прокомментировал сказанное Пушков в своем микроблоге Twitter.

Пушков раскритиковал требование эстонских властейФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Напомним, "Северный поток-2" должен будет связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Действующий магистральный газопровод будет расширен и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды нашей страны, а также Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ.