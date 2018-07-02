Киев опубликовал имена 23 россиян для обмена на осужденных в РФ украинцев

СЕГОДНЯ 15:12 2018-07-02T15:12:02+03:00

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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко назвала имена 23 россиян, отбывающих наказание на территории незалежной. Людей из этого списка Киев готов передать Москве в обмен на своих граждан, заключенных в РФ, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

"Я хочу озвучить фамилии тех граждан РФ <...>, кого мы готовы передать России для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе. Для всех них", - сказала Геращенко.

Она подчеркнула, что в список вошли граждане РФ, осужденные или только обвиняемые в подготовке терактов на территории Украины или в участии в военных действиях в Донбассе, передает "Интерфакс".

Среди них Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова также подтвердила готовность Киева обменяться с Москвой заключенными в формате "23 на 23". Между тем, российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала такое разрешение ситуации невыполним. По ее словам, сначала стороны должны подписать соглашение и решить вопрос о статусе заключенных, поскольку многие их них имеют гражданство обеих стран.