Создатель биткоина напишет книгу об истории возникновения криптовалюты

СЕГОДНЯ 15:31 2018-07-02T15:32:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Создатель крупнейшей криптовалютной сети опубликовал информацию о появлении будущей книги. В ней он собирается раскрыть личность Сатоши Накамото и тех, кто стоит за созданием биткоина.

Стоит отметить, что пока неизвестно, кто скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото, но не исключено что это группа людей.

Литературное произведение будет состоять из двух частей, в которых автор планирует привести массу бесед, проведенных им с создателями биткоина, "так как они были довольно поучительными и изменили его взгляды на жизнь". Известно, что, некоторые из них обратились к Накамото с просьбой не раскрывать сведений о себе.

Также, Сатоши обратил внимание на перспективность системы расчета, основанной на крипто-системе, вера в которую в последнее время сильно упала: "Любая валюта основывается лишь на одном явлении - доверии к ней. Если завтра вы замените доллар США йеной или фунтом, это будет означать, что люди будут доверять ему больше и массово станут использовать его. То же самое может случиться и с биткоином. Если он станет достаточно популярным, то будет иметь тот же потенциал, который можно считать широко используемой, принятой и надежной формой валюты".

Пока что Сатоши опубликовал лишь 21 страницу готовящейся книги. На них он рассказал, что "Сатоши Накамото - не настоящее имя. Прежде всего, это суть мыслей и разума. Также, создатель биткоина раскрыл и тайну псевдонима, по его словам, это самое распространенное японское имя, эквивалент американскому "Джон Смит", сообщают "Известия".