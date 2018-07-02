В Кремле назвали незаконными любые санкции против "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 15:24 2018-07-02T15:24:26+03:00

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Санкции в отношении компаний и стран, поддерживающих строительство "Северного потока-2", являются абсолютно незаконными, поскольку данный проект является исключительно коммерческим и не имеет политических целей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что какие-либо санкции в отношении компаний, имеющих отношение к международному проекту, были бы незаконными. Это исключительно международный, коммерческий проект, лишенный каких-либо политических мотивов, который зиждется на принципах коммерческой выгоды тех стран, которые в нем участвуют", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, что ранее США пригрозили ввести санкции против проекта "Северный поток - 2", чтобы не дать России получить "еще больше возможностей по оказанию политического влияния" на ФРГ и другие европейские страны.

Между тем, сайт kp.ru писал о том, что представитель министерства экономики Германии Анника Айнхор сообщила о полученных Берлином гарантиях. Так, Вашингтон пообещал пока не вводить экстерриториальные санкции в отношении проектов, связанных со строительством трубопроводов.