2018-07-02T15:35:16+03:00
Экономика

Кабмин одобрил введение электронных трудовых книжек

Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Минкомсвязи должны до 29 октября 2018 года внести в правительство ответствующий проект закона
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Правительство одобрило введение электронных трудовых книжекПравительство одобрило введение электронных трудовых книжекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Кабмин РФ одобрил идею формирования и ведения электронных трудовых книжек. Такое решение было принято на заседании 28 июня 2018 года, следует из сообщения на сайте правительства, размещенного 2 июля.

Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Минкомсвязи должны до 29 октября 2018 года внести в правительство ответствующий проект закона. Отмечается, что будет установлен переходный период, а также будет проведена информационно-разъяснительная деятельность среди сотрудников и работодателей по ведению сведений о трудовой деятельности в электронном виде. С этой целью внесут изменения в государственную программу "Содействие занятости населения".

До 1 октября 2018 год Минтруд России вместе с другими органами власти и общественными объединениями должны "сформировать подходы, определить этапы и сроки по переводу в электронный вид делопроизводства по кадровым вопросам".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Елизавета II отказалась от операции
Умер Леонид Кравченко - бывший руководитель Гостелерадио СССР
Украинцы недовольны выходом Земфиры с флагом РФ на сцену в Минске
Саакашвили потребовал от Маргвелашвили вернуть ему гражданство Грузии
«Мы чувствуем колоссальную поддержку»: Акинфеев прокомментировал победу над сборной Испании
Умерла Джиллиан Линн — постановщик мюзикла "Кошки"
К 2019 году биометрические данные будут собирать 30% отделений банков
Создатель биткоина напишет книгу об истории возникновения криптовалюты
В Кремле назвали незаконными любые санкции против "Северного потока-2"
Киев опубликовал имена 23 россиян для обмена на осужденных в РФ украинцев
Песков заявил об изменении системы госаккредитации вузов в будущем
Пушков: никого не волнует позиция Эстонии по "Северному потоку-2"
4 июля в Москву придут осенние холода
На Украине жестоко зарезали молодую цыганку
Во Львовской области вандалы разрушили памятник Пушкину
Песков отверг возможность обсуждения признания Крыма на саммите с США
Сенатор Керимов получил обратно свой паспорт и смог вернуться в Россию
Песков: празднование в России победы в матче ЧМ-2018 сопоставимо с хроникой 1945 года