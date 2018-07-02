Кабмин одобрил введение электронных трудовых книжек

СЕГОДНЯ 15:35 2018-07-02T15:35:16+03:00

Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Минкомсвязи должны до 29 октября 2018 года внести в правительство ответствующий проект закона

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Кабмин РФ одобрил идею формирования и ведения электронных трудовых книжек. Такое решение было принято на заседании 28 июня 2018 года, следует из сообщения на сайте правительства, размещенного 2 июля.

Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Минкомсвязи должны до 29 октября 2018 года внести в правительство ответствующий проект закона. Отмечается, что будет установлен переходный период, а также будет проведена информационно-разъяснительная деятельность среди сотрудников и работодателей по ведению сведений о трудовой деятельности в электронном виде. С этой целью внесут изменения в государственную программу "Содействие занятости населения".

До 1 октября 2018 год Минтруд России вместе с другими органами власти и общественными объединениями должны "сформировать подходы, определить этапы и сроки по переводу в электронный вид делопроизводства по кадровым вопросам".