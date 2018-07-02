Умерла Джиллиан Линн — постановщик мюзикла "Кошки"

СЕГОДНЯ 16:00 2018-07-02T16:00:18+03:00

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Умерла Джиллиан Линн - британский хореограф, постановщик мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы". Ей было 92 года. Как сообщила корпорация ВВС, Линн скончалась в воскресенье, 1 июля, в лондонской больнице Принсес Грейс.

Джиллиан Линн родилась на юго-востоке Лондона. Карьеру начала как балерина в театре "Сэдлерс-Уэллс". В 50-х годах XX века она перешла на телевидение и начала заниматься постановками мюзиклов. В театрах Вест-Энда в Лондоне и на Бродвее она поставила больше 60 спектаклей. Дважды лауреатка Премии Лоуренса Оливье, нагарждена Британской академиией кино и телевизионных искусств за телевизионную танцевальную постановку "Простой человек" (1987).

Самыми знаменитыми ее работами являются мюзиклы "Кошки" (1981) и "Призрак оперы" (1986), поставленные вместе с композитором Эндрю Ллойд Уэббером.

"Три поколения мюзиклов в долгу перед тобой", - написал он в своем микроблоге в Twitter после известия о смерти Линн.