«Мы чувствуем колоссальную поддержку»: Акинфеев прокомментировал победу над сборной Испании

СЕГОДНЯ 16:09 2018-07-02T16:10:01+03:00

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Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев заявил, что на победу в матче с командой Испании в рамках чемпионата мира повлияла поддержка российских болельщиков, которые пришли на стадион «Лужники».

"Накануне чемпионата мира мы призывали к объединению и, думаю, что нам это удалось. На этом нельзя останавливаться, и если мы остановимся, то ничего хорошего не произойдет. На каждом стадионе города чемпионата мира мы чувствуем колоссальную поддержку", - сказал Акинфеев, слова которого передает пресс-служба сборной России.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата между сборными России и Испании закончился победой хозяев турнира благодаря тому, что Акинфеев смог отразить два мяча в серии пенальти.

"В матче против Испании "Лужники" не были такими камерными, какими были в матче с Саудовской Аравией (5:0). В этот раз стадион болел, переживал и был единым сердцем. Болельщики нас вдохновили и без их помощи ничего бы не было. А сейчас самое главное, что люди радуются!", - отметил вратарь.

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