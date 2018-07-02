2018-07-02T16:24:09+03:00
В мире

Саакашвили потребовал от Маргвелашвили вернуть ему гражданство Грузии

Экс-президент попросил пустить его в страну и позволить показать, «кого боятся в Грузии»
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-президент Грузии Михаил СаакашвилиЭкс-президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал от нынешнего президента страны Георгия Маргвелашвили вернуть ему гражданство страны.

«Маргвелашвили — абсолютный трус, потому что отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарная храбрость, если есть что-то человеческое, то пусть вернет мне гражданство», — сказал Саакашвили.

Он также попросил пустить его в Грузию и дать показать, «кого боятся» в стране, передает грузинский телеканал «Рустави-2».

Напомним, в январе этого года суд в Грузии заочно приговорил бывшего главу государства к трем годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. В июне 2018 года Саакашвили также заочно приговорили к шести годам тюрьмы, признав его виновным в причастности к избиению бывшего парламентария Валерия Гелашвили.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2007, 2008-2013 годах. С мая 2015 года по ноябрь 2016 года он был губернатором Одесской области.

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