Украинцы недовольны выходом Земфиры с флагом РФ на сцену в Минске

СЕГОДНЯ 16:56 2018-07-02T17:09:12+03:00

Певица сделала это, когда узнала о победе России в матче против Испании в 1/8 финала [видео]

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Во время выступления в Минске певица Земфира сообщила поклонникам новость о победе сборной России и ее выходе в четверьфинала чемпионата мира по футболу.

«Мне пришлось выехать на концерт, Интернет был плохой и пенальти я не видела, поэтому счет мне говорили по телефону», — сказала Зефмира.

Артистка принесла на сцену флаг, чтобы сообщить всем о победе родной страны, однако, ее радость разделили не все в зале. Украинские фанаты были возмущены поступком, а позже заявили, что Земфира и вовсе спела свои оставшиеся до конца выступления 8-9 песен «кое-как».

«Земфира спела максимально неудачные 8-9 песен. Вышла во флаге России со словами «Мы вышли из группы на чемпионате мира». Кто «мы»? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Она вплела поздравления сборной в свои песни», - сказал один из поклонников, присутствующий на концерте.

Несмотря на очевидно недовольство украинцев, которые не постеснялись в выражениях в адрес обрадованной новостью публике, россияне все равно активно аплодировали, когда узнали о победе в серии пенальти.

Напомним, что Россия победила Испанию со счетом 4:3 в серии послематчевых пенальти, таким образом обеспечив себе выход в 1\4 финала ЧМ-2018.