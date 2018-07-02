Украинцы недовольны выходом Земфиры с флагом РФ на сцену в Минске
Во время выступления в Минске певица Земфира сообщила поклонникам новость о победе сборной России и ее выходе в четверьфинала чемпионата мира по футболу.
«Мне пришлось выехать на концерт, Интернет был плохой и пенальти я не видела, поэтому счет мне говорили по телефону», — сказала Зефмира.
Артистка принесла на сцену флаг, чтобы сообщить всем о победе родной страны, однако, ее радость разделили не все в зале. Украинские фанаты были возмущены поступком, а позже заявили, что Земфира и вовсе спела свои оставшиеся до конца выступления 8-9 песен «кое-как».
«Земфира спела максимально неудачные 8-9 песен. Вышла во флаге России со словами «Мы вышли из группы на чемпионате мира». Кто «мы»? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Она вплела поздравления сборной в свои песни», - сказал один из поклонников, присутствующий на концерте.
Несмотря на очевидно недовольство украинцев, которые не постеснялись в выражениях в адрес обрадованной новостью публике, россияне все равно активно аплодировали, когда узнали о победе в серии пенальти.
Напомним, что Россия победила Испанию со счетом 4:3 в серии послематчевых пенальти, таким образом обеспечив себе выход в 1\4 финала ЧМ-2018.
Земфира Минск.