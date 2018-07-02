2018-07-02T17:16:32+03:00
В мире

Елизавета II отказалась от операции

Королева Великобритании не хочет пропускать запланированные мероприятия
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Королева Великобритании Елизавета IIКоролева Великобритании Елизавета IIФото: REUTERS
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Королева Елизавета II отказалась от госпитализации. Ее Величество заявила, что сейчас не готова делать операцию, так как из-за этого она может пропустить запланированные мероприятия.

Отметим, что в последнее время королева страдает от сильных болей в ногах, в связи с чем врачи рекомендовали ей провести срочную операцию на коленях. Однако Елизавета II решила отложить медицинскую процедуру, поскольку она намерена лично принять участие во всех королевских мероприятиях, запланированных на ближайшее время.

«Она отказывается делать операцию, потому что после ей придется долго восстанавливаться. Она невероятно смелая», - цитирует сообщение информатора из Букингемского дворца сайт «Дни.ру».

Ранее королева уже перенесла одну операцию на правом колене. В 2003 году она неудачно споткнулась на ипподроме Ньюмаркета и повредила сустав. А в мае текущего года Ее Величеству сделали операцию по удалению катаракты.

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