NASA разрабатывает новый аппарат для исследования Венеры

СЕГОДНЯ 17:37 2018-07-02T17:37:57+03:00

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Специалисты NASA заявили о своем намерении вплотную заняться исследованием Венеры. Для этого инженеры планируют создать специальный аппарат, с помощью которого можно будет изучить атмосферу планеты.

Эксперты предлагают для исследования Венеры использовать планетарный воздушный транспорт, основанный на «динамическом парении», которое использует преимущества блуждающих ветров для создания тяги и набора скорости.

«Наше решение позволит не только пережить суровые условия ветра, но и произвести целенаправленный забор образцов атмосферы при непрерывном извлечении энергии даже на темной стороне планеты», - цитирует сообщение ученых «Ридус».

Специалисты подчеркивают, что хотя температура на Венере значительно выше, чем на Земле, атмосферное давление и температура на высоте 50−65 километров примерно такие же как на Земле. Именно поэтом эксперты полагают, что верхние слои атмосферы Венеры могут напоминать земные.