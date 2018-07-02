2018-07-02T18:24:09+03:00
Политика

Роскомнадзор выявил ряд незначительных нарушений в работе Deutsche Welle

Однако никаких мер в отношении немецкой медиакомпании приниматься не будет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Проверить работу Deutsche Welle в России рекомендовали члены Совета ФедерацииПроверить работу Deutsche Welle в России рекомендовали члены Совета ФедерацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роскомнадзор проверил деятельность немецкой медиакомпании Deutsche Welle на территории России и выявил ряд незначительных нарушений. Такое заявление сделал заместитель главы надзорной службы Вадим Субботин.

"По запросу комиссии Совета Федерации по информационной политике Роскомнадзором проведена проверка вещания в Российской Федерации телеканала DW-TV. Выявлены отдельные замечания в работе телеканала", — сказал Субботин.

По его словам, несмотря на наличие нарушений, ведомство не планирует принимать какие-либо меры реагирования, включая вынесение предупреждений и приостановление лицензии на вещание.

Замглава Роскомнадзора подчеркнул, что государственные органы, осуществляющие регулирование в Германии, также не имеют претензий к российским СМИ, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что проверить работу немецкой медиакомпании рекомендовали члены Совфеда. По их мнению, Deutsche Welle регулярно нарушает нормы журналисткой этики и культуры доведения информации до аудитории.

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