Путин назначил Олега Васнецова новым послом России в Молдавии

СЕГОДНЯ 18:36 2018-07-02T18:36:35+03:00

Фарит Мухаметшин был освобожден от этой должности другим указом

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Новым послом России в Молдавии стал Олег Васнецов. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в понедельник, 2 июля.

"Назначить Васнецова Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом в Республике Молдова". - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом в тот же день от должности главы дипломатической миссии был освобождён Фарит Мухаметшин.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что с 1 марта 2011 года Васнецов возглавлял Департамент по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями министерства иностранных дел России.

Дипломат владеет французским, английским и болгарским языками, имеет ранг чрезвычайного и полномочного Посланника 2 класса, а также орден Дружбы. У него большой опыт работы в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом.